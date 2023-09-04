Güzelyurt'ta işçiler arasında kavga: 1 yaralı

Güzelyurt’ta Baf ülkü Yurdu Spor Kulübü’nün tadilat aşamasında olan inşaatında, işçiler arasında bıçaklı, kürekli, sopalı kavga çıktı. Kavga sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili dört kişi tutuklandı.

Güzelyurt Adli Şube ekibi ile Olay Yeri İnceleme ekibi, olayın meydana geldiği inşaatta inceleme başlatırken, emareleri topluyor.