Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda yürekler ağza geldi

Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Aysa Apaydınlı (K-24), yönetimindeki NG 917 plakalı araçla saat 09.00 sıralarında Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda seyrettiği sırada Serhatköy yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıktı ve ağaca çarpıp takla attı. Apaydınlı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

