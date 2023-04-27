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Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda yürekler ağza geldi

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Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda yürekler ağza geldi
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Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
 Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Aysa Apaydınlı (K-24), yönetimindeki NG 917 plakalı araçla saat 09.00 sıralarında Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda seyrettiği sırada Serhatköy yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıktı ve ağaca çarpıp takla attı. Apaydınlı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
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