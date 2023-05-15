Güvercinlik ve Tuzluca’da yangın

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 11. 00 sıralarında, Güvercinlik köyünün güney kısmındaki bahçeler bölgesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir şahsa ait 3 dönümlük arazide biçilmemiş arpalar yandı.
Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde Tuzluca’da Recep İnce’ye ait evin salonunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen ve çıkış nedeni araştırılan yangın evde maddi hasara neden oldu.
Polisin söz konusu olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.