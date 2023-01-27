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Gönyeli’de “Derin Zula Operasyonu”

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Gönyeli’de “Derin Zula Operasyonu”
Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen “Derin Zula Operasyonu” kapsamında bir miktar uyuşturucu bulundu ve bir kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, H.G.S.’nin (E-27) ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 35 gram ağırlığında “Kokain” ve yaklaşık 5 gram ağırlığında “Hintkeneviri” türü uyuşturucu maddeler ile içlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan iki adet öğütücü bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Girne’de hintkeneviri
Girne’de de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından L.O.O.’nun (E-30) kaldığı ikametgahta yapılan aramada, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
 
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