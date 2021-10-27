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Göğsünden bıçakladı

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Girne'de iki Nijeryalı öğrencinin tartışmasında kan aktı; bir öğrenci göğsünden bıçaklandı

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Göğsünden bıçakladı
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Girne'de meydana gelen yaralama ve ikamet izinsiz suçlarından methaldar olan zanlı Babatunde Stephen Ojo dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Berro olayla ilgili bulguları aktardı.  Berro 22.10.2021 tarihinde saat 23:50 raddelerinde Girne’de, Mücahitler Caddesi City Life Apartmanı giriş kısmında, ayni yerde sakin 25 yaşındaki Nijeryalı öğrenci Babatunde Stephen Ojo, (arkadaşını darp ettiği gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonrası tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı ağız uzunluğu 7 cm toplam uzunluğu 17 cm olan yeşil beyaz renkteki meyve bıçağını, Girne’de sakin 25 yaşındaki Nijeryalı öğrenci Clinton Ikechukwu’nun göğsünün sol yan kısmına bir kez sokmak sureti ile adı edileni yaralandığını söyledi.
Polis zanlının derdest emri ile tutuklandığını başlatılan tahkikat sonucunda zanlının ülkede Eylül 2020'den belli kaçak olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal bağı olmadığını belirterek, teminat talep etti.
Yargıç Hazan Aksun zanlının bir ayı aşmayacak bir şekilde tutuklu beklemesine emir verdi.
 
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