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Girne’de bir yaya çarpıp yaralanmasına neden olan araç sürücüsü aranıyor

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Girne’de bugün sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yayaya çarpıp kaçan araç sürücüsü ise aranıyor.

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Girne’de bir yaya çarpıp yaralanmasına neden olan araç sürücüsü aranıyor

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün sabah saat 06.40 sıralarında, Girne Semih Sancar Caddesi üzerinde SC 210 plakalı salon araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu yoldan çıktı ve belediyeye ait bilgilendirme levhasına çarptıktan sonra kontrolsüzce savrularak, bir markete ait park alanı içerisinde bulunan üç ayrı araca çarptıktan sonra o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak beklemekte olan Demba Dabel’e (E-25) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Demba Dabel kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Kazaya sebep olan ve olay yerinden ayrılan araç sürücüsü aranıyor. Soruşturma devam ediyor.
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