Fikret Geylan’ın hayati tehlikesi var

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda önceki gün dikkatsizce sağ şeride geçerek Fikret Geylan yönetimindeki araca çarpan ve Geylan’ın ağır yaralanmasına neden olan Gazi Güney tutuklandı. Polis, Fikret Geylan’ın hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde, Yılmazköy civarında önceki gün bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olmakla suçlanan Halil Gazi Güney, tutuklanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Fikret Geylan’ın 5 Eylül 2023 tarihinde saat 09.15 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda sol şerit içerisinde yönetimindeki araç ile seyrederken, Yılmazköy alt geçidine yaklaştığında gerisini kontrol etmeden dikkatsizce sağ şeride geçtiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının bu esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru dikkatsizce seyreden Fikret Geylan yönetimindeki aracın önünü tıkaması sonucu aracın sol arka kısmına çarptığını açıkladı.

Polis memuru, çarpışmanın etkisi ile Geylan’ın yönetimindeki aracın sağ şerit içerisinde kontrolsüzce seyrederek orta refüj içerisinde durduğunu, Geylan’ın yönetimindeki aracın ise çarpışmanın etkisi ile sağ yan kısmı üzerine devrildiğini açıkladı.

Polis memuru, kazada yaralanan Fatma Geylan ile Fikret Geylan’ın Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldığını ifade etti.

Polis memuru, Fikret Geylan’ın almış olduğu yaralardan dolayı genel yoğun bakım servisine, Fatma Geylan’ın ise Cerrahi Servisine sevk edilerek tedavi altına alındıklarını açıkladı. Polis, ağır yaralanan Fikret Geylan’ın hayati tehlikesi bulunduğunu belirtti.

Kazanın ardından zanlının tutuklandığını ifade eden polis, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

