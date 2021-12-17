banner762
banner753
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
195 0
MGA ve Koop kazandı
MGA ve Koop kazandı
10 0
 
Koop Süt’ten bir zam daha
Koop Süt’ten bir zam daha
184 0
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
13 0
Bunu da gördük!
Bunu da gördük!
82 0
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
568 0
“Paniğe gerek yok”
“Paniğe gerek yok”
137 0
banner661
banner726

Faciaya ramak kaldıydı

banner476

banner714
Faciaya ramak kaldıydı
banner721
Haspolat Sanayi Bölgesinde demir kalas yüklü kamyon sürücüsünün anayola geri geri çıkması sırasında yoldan geçen van araca çarpması sonucunda yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 15.40 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde, Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde (Telka Kablo isimli iş yeri önüne) 52 yaşındaki Beyazit Kör, yönetimindeki demir kalas yüklü SZ 297 plakalı kamyon ile dikkatsizce geri geri yola çıktığı sırada meydana geldi. Kamyon sürücüsü Kör arkasında yüklü bulunan demir kalas, o esnada cadde üzerinde kuzeydoğu istikametinden, güneybatı istikametine doğru seyreden, 24 yaşındaki Selim Erkant yönetimindeki FV 640 plakalı van aracın sol yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan FV 640 plakalı araç sürücüsü Selim Erkant ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Seyhan Karadağ ve 18 yaşındaki Kadir Karadağ yaralanmaları nedeniyle Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların tedavileri halen sürüyor.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.