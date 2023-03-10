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Evinde aniden rahatsızlanan adam kurtarılamadı

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Evinde aniden rahatsızlanan adam kurtarılamadı
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Girne’de dün gece 22.00 sıralarında kaldığı evde aniden rahatsızlanan İzzeddin Durmuş (E-43) kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis açıklamasında, bahse konu şahsın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı kaydedildi.
 
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