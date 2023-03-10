Evinde aniden rahatsızlanan adam kurtarılamadı

Girne’de dün gece 22.00 sıralarında kaldığı evde aniden rahatsızlanan İzzeddin Durmuş (E-43) kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı kaydedildi.

