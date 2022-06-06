Evden altın ve para çaldı

Lefkoşa’da bir evin kapısının penceresini kırıp içeriye giren hırsız, bir çift altın küpe, 4 bin 500 TL ve 175 Euro nakit para çaldı





Lefkoşa’da 30 Mayıs’ta Abegael Garcia’nın kaldığı ikametgahtan bir çift altın küpe, 4 bin 500 TL ve 175 Euro nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı görülen 26 yaşındaki Zaman UI Hassan tutuklandı.

Lefkoşa'da meydana gelen “Ev açma”, “İkametgahtan sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarından tutuklanan zanlı Zaman UI Hassan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Erginsoylu, zanlı Zaman UI Hassan’ın “Ev açma”, “İkametgahtan sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Erginsoylu, zanlının 30 Mayıs 2022 tarihinde, 07.30-16.30 saatleri arasında Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde bulunan bir eve, evin güneye bakan alüminyum kapısının 50x44 cm'lik penceresini kırıp girdiğini belirterek, daha sonra ikametgâh içerisinde bulunan 200 Euro değerinde bir çift yuvarlak altın küpe, 4 bin 500 TL ve 175 Euro sirkat ettiğini kaydetti. Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında zanlının Lefkoşa'da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını dile getiren Erginsoylu, emarelerin hâlâ arandığını, alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin söz konusu olduğunu ifade etti. Erginsoylu, serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğu üzerinde durarak, zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi