Ev sahibi, kiracısını soydu

Haspolat’ta Cahit Ormancıoğlu, kiracısı Abdurrahman Tülek’in evden depozitosunu alıp çıktığı ve anahtarı bırakmadığı gerekçesi ile eve girdi ve evde 1200 sekel İsrail parasını, 500 Dinar parayı, 350 Sterlini, 1 adet 22 ayar bileziği, 6 adet çeyrek altını, muhtelif giyim eşyalarını ve fotoğraf makinesini çaldı

Haspolat’ta meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili tutuklanan Cahit Ormancıoğlu mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru, olguları aktardı.

Polis, Haspolat’ta sakin Cahit Ormancıoğlu’nun kendisine ait olup kiralamış olduğu Belediye Evleri N:7/8 Haspolat adresinde bulunan ikametgahında kiracı olan Abdurrahman Tülek’in evden depozitosunu alıp çıktığı ve anahtarı bırakmadığı gerekçesi ile ikametgahın dış kapısının kilit kısmına başka kilit takıp hasar verdikten sonra izinsiz ikamet içerisine girdiğini söyledi.

Polis, zanlının Tülek’e ait Canon marka fotoğraf makinesini, Lenova marka Bluetooth kulaklığı,1200 sekel İsrail parasını, 500 Dinar parayı, 350 Sterlini, 1 adet 22 ayar Bileziği, 6 adet çeyrek altını ve muhtelif giyim eşyalarını sirkat ettiğini söyledi.

Polis, şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

