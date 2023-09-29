Eşiyle görüşen kişiye kafa attı

Lefkoşa’da 34 yaşındaki Salih Hayaloğlu, eşi ile arkadaşlık yaşadığı gerekçesi 43 yaşındaki Memduh Erişmen’in yüzüne kafa atarak dişinin kırılmasına sebep oldu

Lefkoşa’da önceki sabah saat 08.00 sıralarında, bir apartmanın araç park yerinde, aralarında çıkan tartışma sonucu 34 yaşındaki Salih Hayaloğlu, 43 yaşındaki Memduh Erişmen’in yüzüne kafa atarak bir dişinin kırılmasına sebep oldu.

Olayın ardından tutuklanan Salih Hayaloğlu, teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, 27 Eylül 2023 tarihinde saat 07.45 raddelerinde Lefkoşa'da Köşklüçiftlik bölgesinde otopark alanı içerisinde, eşi ile arkadaşlık yaşadığı gerekçesi ile Memduh Erişmen ile konuşmaya giden zanlının, Erişmen'e hakaret edip, yüzüne bir kez kafa atmak sureti ile ön üst dişinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattığını söyledi.

Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını, Erişmen'in ise Lefkoşa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilerek, rapor temin edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak 3 ifade alındığını, kamera görüntülerinin temin edildiğini söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, itale-i lisanda bulunma, darp ve vahim zarar suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

