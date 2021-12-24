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Elektrik direğine çarptı, alev aldı

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Lefkoşa’da yoldan çıkıp kaldırımdaki elektrik direğine ve gergi teline çarpan araç alev aldı, 27 yaşındaki sürücü yaralandı

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Elektrik direğine çarptı, alev aldı
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Lefkoşa’da dün sabah meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden 27 yaşındaki Ramadan Esmeri yaralandı.
Lefkoşa'da Sht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde, 27 yaşındaki Ramadan Esmeri, yönetimindeki KG 941 plakalı salon araç ile Güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda bulunan Hacıali Emlak önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra kaldırım üzerindeki elektrik direğine ve gergi teline çarparak durdu. Çarpma nedeniyle alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

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