Dr. Uzuner’in yazdığı reçetelerin 67’si sahte

Ocak-Ağustos arası Dr. Halil Başar Uzuner'in yazdığı bin 901 reçetenin 67’sinin sahte olduğu tespit edildi

Sahte reçete soruşturması kapsamında 4 Ekim’de tutuklanan doktor Halil Başar Uzuner ile eczacı Hazal Karabekir'in davası dün görüldü.

Polis, zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda pek çok elektronik eşyanın incelenmek üzere emare olarak alındığını aktardı. Polis, eczacı Hazal Karabekir'in verdiği gönüllü ifadesinde doktor Halil Başar Uzuner’e reçete yazdırdığını ve bazı boş küpürleri reçete yazdığını kabul ettiğini belirtti.

Eczacı Hazal Karabekir’nin ocak-ağustos ayları arasında bin 917 reçeteyi Sosyal Sigortalara gönderdiğini, bunların bin 901’inin doktor Halil Başar Uzuner tarafından yazıldığını ve 67’sinin sahte olduğunu kaydeden Polis, ilaçların atılması ile ilgili olarak ise mobese kayıtlarının incelenmeye devam ettiğini söyledi Polis, zanlıların tahkikata ve emarelere etki edebileceğine işaret ederek, 2 zanlı hakkında 5’er gün daha tutukluluk talep etti.

Yargıç, zanlıların 5’er gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.



