banner762
banner815
Dörtyol ve Pınarbaşı'nda yangınlar korkuttu
Dörtyol ve Pınarbaşı'nda yangınlar korkuttu
21 0
Potada U-20 final serisi çekişmeli başladı
Potada U-20 final serisi çekişmeli başladı
11 0
 
Ferrari’nin
Ferrari’nin "eşsiz" modeli: SP48 Unica
22 0
BTM 2. Lig’de fikstür çekildi
BTM 2. Lig’de fikstür çekildi
268 0
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
45 0
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
25 0
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
45 0
banner797
banner794

Dörtyol ve Pınarbaşı'nda yangınlar korkuttu

banner476

banner825
Dörtyol ve Pınarbaşı'nda yangınlar korkuttu

Pınarbaşı ve Dörtyol Bölgesi’nde yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri ve bölge halkının müdahale ettiği her iki yangın da söndürüldü.

Polis açıklamasına göre saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa  - Gazimağusa anayolunun kuzey kısmında Dörtyol köyünde meydana gelen ve geniş bir alana yayılan arazi yangınına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale etti.  Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Pınarbaşı’nda saat 12.00 sıralarında, başlayan ve itfaiye, belediye ve bölge halkının müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda ise 29 dönüm biçilmemiş buğday, 8 dönüm anız, 179 metre uzunluğundaki sulama lastikleri ve 29 adet muhtelif meyve ağaçları yandı. 

Yangınlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.