Dörtyol'da yangına sebebiyet veren kişi tutuklandı

Dörtyol Ağıllar Bölgesinde, 58 yaşındaki İ.Ç., spiral makinesi ile kesme işlemi yaptığı sırada, makinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangına sebebiyet veren İ.Ç. tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 11:00 sıralarında, Dörtyol Ağıllar Bölgesinde, İ.Ç. (E-58), spiral makinesi ile kesme işlemi yaptığı sırada, makinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu; Hayri Boylu'ya ait hurdalık alanda bulunan plastik atıklar ile hurda nitelikli araçlar yanarak, Kerim Fidan'a ait ikametgahın 4 pencere camı ısıdan kırıldı. Ayrıca, plastik su hattı ve elektrik kablosu ile bir adet elektrik direği ve üzerindeki aparatlar yandı.