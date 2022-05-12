Dört farklı kazaya sebep olan sürücüler alkollü çıktı

Ülkede farklı bölgelerde dört trafik kazası meydana geldi: 6 kişi yaralandı... Kazaya neden olan sürücülerin dördü de alkollü çıktı

Dün ve bugün, Lefkoşa-Güzelyurt, Lefkoşa-Gazimağusa anayollarında ve Ercan Havalimanı şantiye alanı içerisinde dört trafik kazası meydana geldi.

Tümü de alkollü içki tesiri altında bulunduğu belirtilen kazaya neden olan dört araç sürücüsünden ikisi tutuklanırken, iki sürücü ise kazada aldıkları yaralardan dolayı hastanede müşahede altında tutuluyor.

Kazada yaralanan 24 yaşındaki bir yaya ve araçlarda yolcu olarak bulunan 40, 24 ve 22 yaşlarında üç kişi de tedavilerinin ardından hastanede müşahede altına alındı.

Polisten yapılan açıklamaya göre bugün, saat 01.00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 1’inci kilometresi olan Gönyeli dahilinde, 36 yaşındaki Çağın Altınoğlu, 146 mlg alkollü içki tesiri altında SD 723 plakalı salon araç ile Gönyeli çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, Gönyeli Atatürk Caddesi yol kavşağına geldiğinde, o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Mustafa Kan’a çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin arından müşahede altına alındı. Araç sürücüsü tutuklandı.

Bugün, saat 00.50 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, 25 yaşındaki Gazihan Bingül 97 mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GC 015 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz seyrettiği sırada seyrettiği yol üzerinde bulunan yeni çevre yolu yol kavşağındaki çemberi yaklaşık 500 metre geçtikten sonra, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden yavaşlamak zorunda kalan Mustafa Salmanoğlu yönetimindeki FF 696 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun soluna doğru savrulan FF 696 plakalı araç çelik bariyerlere çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Rümeysa Adana, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.





Öte yandan, dün, saat 22.30 sırlarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu boyunca, 69 yaşındaki Ali Sivri, 159 mlgr alkollü içki tesiri yönetimindeki NB 030 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan yeni çevre yolu yol kavşağındaki çembere geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çember içerisine girip çember içerisinde bulunan bordür taşlarına ve trafik levhasına çarpıp çember içerisinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Dün, saat 23.45 sıralarında, Ercan Havalimanı şantiye alanı içerisinde, 50 yaşındaki Mustafa Balık, 202 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RF 647 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan kaldırım taşına aracının sol ön kısmı ile çarptı. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Atilla Aksakal ve 24 yaşındaki Umut Uğur Demirören Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındılar. Araç sürücüsü tutuklandı.