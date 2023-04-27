Dört ayda 1720 sürücüye seyrüsefer cezası

Polis denetim raporlarına göre 1 Ocak-23 Nisan tarih aralığında 1720 araç sürücüsüne “seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak” suçundan ceza kesildi

Seyrüsefer afları da trafikte seyir halinde olan seyrüsefer ruhsatsız araç sorununa çare olmayınca, Polis Genel Müdürlüğü çareyi yasaların verdiği yetkileri sonuna kadar kullanmakta buldu. 12 Nisan tarih itibariyle geçerli seyrüseferi olmadan yola çıkan araçlar trafikten men edilmeye başlandı.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, artık ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında geçerli seyrüsefer ruhsatı olmadığı tespit edilen araç sürücüleri aleyhinde yasal işlem başlatılmasının yanı sıra, ‘Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün polise verdiği yetkiye dayanarak, sürücülerin araçları da trafikten men ediliyor.

Ülke genelinde hemen her hafta gerçekleştirilen polis denetimlerinde, “Seyrüsefer Ruhsatsız araç” sayısı raporlarda dikkati çekti.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından haftalık yayımlanan trafik verilerine göre, 1 Ocak-23 Nisan tarihlerinde 1720 araç sürücüsüne “Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak” suçundan ceza kesildi.

Polis raporlarına göre Ocak ayında 504, Şubat ayında 611, Mart ayında 479 ve 1-23 Nisan tarihleri aralığında 126 araç sürücüsü, “Seyrüsefer Ruhsatsız araç” kullandıkları için rapor edildi.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuru sonrası denetimlerde 36 araca işlem yapıldı, araçlar trafikten men edildi.

Kontrollerde tespit edilen “Seyrüsefer Ruhsatsız araçlar” polisin kontrolüne alınıyor, evrakları tamamlanan araçlar yeniden daha sonra sahiplerine teslim ediliyor.

Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası’na göre; Seyrüsefer Ruhsatsız araç kullandığı tespit edilen sürücülere, Asgari Ücretin yüzde 10’u (bin 356 TL) kadar para cezası uygulanıyor.

