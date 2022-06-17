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Dördüncü kattan atlayarak canına kıydı

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Dördüncü kattan atlayarak canına kıydı
Ülkemizde son günlerde artan intihar olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bugün saat 14:30 sıralarında Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katından atlayan Lapta'da sakin 51 yaşındaki Derya BEŞOK intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırdı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
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