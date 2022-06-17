Dördüncü kattan atlayarak canına kıydı

Ülkemizde son günlerde artan intihar olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bugün saat 14:30 sıralarında Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katından atlayan Lapta'da sakin 51 yaşındaki Derya BEŞOK intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırdı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.