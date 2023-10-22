Dipkarpaz’da pulya avlayan genç tutuklandı

Dipkarpaz’da dün sabah ormanlık alanda avlanmada yasak yöntemlerle kanunsuz olarak pulya avlayan bir genç tutuklandı.

Polis bültenine göre, saat 08.00 sıralarında, Dipkarpaz'da, S.A.(E-18), ormanlık alanda avlanmada yasak yöntem olan file ve ses bandı kullanarak kanunsuz olarak pulya kuşu avlandığı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Polisin konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

