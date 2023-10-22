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Dipkarpaz’da pulya avlayan genç tutuklandı

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Dipkarpaz’da pulya avlayan genç tutuklandı
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Dipkarpaz’da dün sabah ormanlık alanda avlanmada yasak yöntemlerle kanunsuz olarak pulya avlayan bir genç tutuklandı.
Polis bültenine göre, saat 08.00 sıralarında, Dipkarpaz'da, S.A.(E-18), ormanlık alanda avlanmada yasak yöntem olan file ve ses bandı kullanarak kanunsuz olarak pulya kuşu avlandığı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.
Polisin konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
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