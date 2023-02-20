banner913
banner885
TC Milli Savunma Bakanı Akar
TC Milli Savunma Bakanı Akar "depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasına yanıt verdi:
12 0
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
10 0
 
Büyük göç tehlikesi
Büyük göç tehlikesi
6 0
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
13 0
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
6 0
Deprem enkazlarının nereye döküleceği belli oldu...
Deprem enkazlarının nereye döküleceği belli oldu...
41 0
MTA diri fay haritası yenilendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
MTA diri fay haritası yenilendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
22 0
banner915

Dikkatsizliği pahalıya mal oldu

banner476

banner825
Dikkatsizliği pahalıya mal oldu
Girne - Lefkoşa anayolunda bugün kaza meydana geldi.
Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kubilay Esma (E-33) yönetimindeki MA 360 jeep araç ile Girne istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere ve tel örgülere çarptıktan sonra kontrolsüzce tekrar yola giriş yapıp, orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Açıklamada, kaza sonucu yaralanan olmadığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.