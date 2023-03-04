Dikkatsiz sürücü önündeki araca çarptı

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunda bu sabah saat 09.00 sıralarında dikkatsizlik sonucu kaza meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunda üzerinde, Metin Hüseyinoğlu (E-21) yönetimindeki NU 294 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Dörtyol kavşağı yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kavşakta yavaşlayan Mustafa Kasapoğlu (E-39) yönetimindeki ZPJ 688 plakalı aracın arka kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan NU 294 plakalı araç, yolun solunda emniyet şeridi içerisinde park halinde bulunan Mustafa Ceyran (E-34)’ın yönetimindeki TRS 234 plakalı aracın sağ yan kısmına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
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