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Dikkat, bu yol trafik akışına kapatıldı

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Dikkat, bu yol trafik akışına kapatıldı
Polis, kar yağışı nedeniyle St Hilarion Kavşağı ile Karşıyaka Piknik Alanı kavşakları arasının trafik akışına kapatıldığını duyurdu
Polisten yapılan duyuru şöyle:
Sürücülerin Dikkatine!
Selvili Tepede başlayan kar yağışı nedeniyle, St Hilarion Kavşağı ile Karşıyaka Piknik Alanı kavşakları arasında kalan güzergah yol ve sürücü güvenliği açısından trafik akışına kapatılmıştır.
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