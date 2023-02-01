Dikkat, bu yol trafik akışına kapatıldı

Polis, kar yağışı nedeniyle St Hilarion Kavşağı ile Karşıyaka Piknik Alanı kavşakları arasının trafik akışına kapatıldığını duyurdu

Polisten yapılan duyuru şöyle:

Sürücülerin Dikkatine!

Selvili Tepede başlayan kar yağışı nedeniyle, St Hilarion Kavşağı ile Karşıyaka Piknik Alanı kavşakları arasında kalan güzergah yol ve sürücü güvenliği açısından trafik akışına kapatılmıştır.