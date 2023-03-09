banner913
banner885
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
9 0
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası: ”Biz topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleriyiz”
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası: ”Biz topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleriyiz”
6 0
 
Ataoğlu::
Ataoğlu:: "Kadın bir kültürde ne kadar kıymetliyse, o toplum o kadar medenidr"
8 0
Üstel , arama kurtarma çalışmalarına katılan KKTC ekibine takdir belgesi verdi
Üstel , arama kurtarma çalışmalarına katılan KKTC ekibine takdir belgesi verdi
16 0
“Yaşlı Bakım Sektöründe Yatırım İhtiyaçları ve Teşvikler” semineri 15 Mart’ta
“Yaşlı Bakım Sektöründe Yatırım İhtiyaçları ve Teşvikler” semineri 15 Mart’ta
6 0
Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...
Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...
15 0
Napoli haftalar sonra kaybetti
Napoli haftalar sonra kaybetti
20 0
banner915

Çöp kamyonu şoförüne iki gün tutukluluk

banner476

Ercan- Gaziköy anayolunda önceki gün meydana gelen trafik kazasında 53 yaşındaki Sadık Özcan Topkayalı’nın ölümüne neden olan çöp kamyonu sürücüsü Ümit Ilgan’a iki gün tutukluluk verildi

banner825
Çöp kamyonu şoförüne iki gün tutukluluk
banner931
Ercan- Gaziköy anayolunda Sadık Özcan Topkayalı’nın ölümüyle neticelenen trafik kazasıyla ilgili tutuklanan çöp kamyonu sürücüsü Ümit Ilgan, mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ramadan Sebir, 7 Mart tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Ercan-Gaziköy Anayolu’nda Ümit Ilgan’ın, yönetimindeki çöp kamyonu ile ilerlediği sırada araçlara öncelik hakkı vermeden sağa tali yola dönüşe geçmesi sonucu, o esnada anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Sadık Özcan Topkayalı yönetimindeki EP 712 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını anlattı.
Polis, kaza sonucu ağır yaralanan EP 712 plakalı araç sürücüsü 53 yaşındaki Sadık Özcan Topkayalı’nın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.
Polis, araç sürücüsü Ümit Ilgan’dan kan örneği alınıp aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, Topkayalı’ya otopsi yapılacağını ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.  
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.