Çocuğun kalçalarını çekti!

Lefkoşa’da yolda yürüyen 14 yaşındaki kız çocuğunun yanından arabayla geçerken, sözlü tacizde bulunup, videoya çeken Afrika kökenli Richard Olenu Oudjuku tutuklandı. Ülkede öğrenci olduğu belirlenen zanlı teminatla serbest bırakıldı

Lefkoşa’da yolda yürüyen 14 yaşındaki kız çocuğunun yanından arabayla geçerken, sözlü tacizde bulunup, videoya çeken Afrika kökenli zanlı Richard Olenu Oudjuku tutuklandı ve teminatla serbest bırakıldı.

Özel hayatın Gizliliğini İhlal ve Rahatsızlık" suçlarından tutuklanan zanlı, dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ümit Karagöz, 2 Mayıs 2023 tarihinde LPM Adli şubeye annesi ile gelen 14 yaşındaki R.S.’nin yapmış olduğu şikayette yine aynı gün saat 17.50’de Şht Salih Cibir sokak üzerinde yaya olarak yürüdüğü esnada yanına FN 200 plakalı bir aracın yaklaştığını araç içerisinde 20-25 yaşlarında 2 siyahi erkek şahsın olduğunu ve kendisine "Hello" diyerek seslendiklerini daha sonra yanında araç ile durup kapıyı açıp araçtan inmeden tekrardan kapıyı kapatıp araçlarını sürmeye devam ettiğini ve kafasını çevirip araca baktığında aracın ön yolcu koltuğunda oturan erkek şahsı telefonunu kendisine doğru tutarak telefonun flaşının açık bir şekilde kendisini videoya aldıklarından şüphelendiği ve bu hususta rahatsız olduğunu belirtmiş olup konu şahıslar aleyhinde şikâyetçi olduğunu belirtti.

Karagöz, yapmış oldukları soruşturmada ilk etapta FN 200 plakalı araç sahibinin Philippe Wa Kumasele Ngoy olduğu tespit edilip araç sahibinden yapılan sözlü soruşturmada yanında yolcu konumunda bulunan şahsın zanlı Richard Olenu Oudjuku olduğunu söylediğini kaydetti.

Karagöz, aynı gün zanlı Richard Olenu Oudjuku’nun telefoniyen aranarak Lefkoşa Adli şubeye celp edildiğini, video çektiğini söyleyip telefonundan polise videoyu gösterdiğini ve akabinde konu telefonun emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Karagöz, zanlının mesele ile ilgili olarak tahkikata etki edebileceği kısmının tamamlandığını söyleyerek, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 4 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



