Çocuğa cinsel istismara dört yıl hapis

Misafirlikte karşılaştığı 12 yaşındaki çocuğa, kuşları göstereceği bahanesiyle cinsel istismarda bulunan Alparslan Kılıç, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç, “Bu, çocukların çocukluluğunu öldüren, manevi hayatlarını katleden ve sağlıklı gelişimlerine engel olan çok ağır bir suçtur” ifadelerini kullandı

12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan sanık Alparslan Kılıç’ın aleyhindeki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Aksun, açıkladı.

Kararı açıklayan Fadıl Aksun, çocuğun cinsel istismarı için 6 yıllık azami hapislik cezası öngörüldüğünün altını çizdi.

Aksun, Mahkemede şu ayrıntıları dile getirdi:

“Bir çocuğa tecavüz edilmesiyle cinsel istismara uğratılması arasında olgusal olarak bir fark olsa da sonuç itibariyle her iki olay çocuğun cinsel yönden mağdur edilmesi sonucunu doğurmaktadır. İki suç tipi açısından çocuğun bedeni üzerinde oluşan sonuç farklı olsa da Mahkememiz bu iki suç tipinde çocukta oluşan psikolojik hasarın birbirine çok yakın olduğunu değerlendirerek bu iki suç tipi arasındaki ciddi ceza uçurumuna dikkat çekmek ister. Durum böyle olmakla birlikte Mahkememiz yasa koyucunun belirlediği sınırlar içerisinde kalıp ceza takdir edebileceğinden bu meseledeki üst sınırı 6 yıl olarak kabullenerek değerlendirmesine devam edecektir. Çocukların cinsel istismara uğramaları, çocukların çocukluluğunu öldüren, manevi hayatlarını katleden ve sağlıklı gelişimlerine engel olan çok ağır bir suçtur. Sanık evinde misafir olarak bulunan kendi bedenini henüz daha tanımamış, cinsel duyguları oluşmamış bir çocuğa yaptıkları, istismarın tüm unsurlarını oluşturmuş durumdadır.”

Aksun, sanıkla ilgili tüm hususlara değinerek, sanığa oybirliği ile 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

DAVA KONUSU OLAY NASIL OLMUŞTU?

Alparslan Kılıç’ın 5 Kasım 2022 tarihinde saat 15:00 raddelerinde Gönyeli ’de İsimsiz apartmanın 3 numaralı dairesinin salonu içerisinde ayni eve misafirliğe gelen arkadaşının 12 yaşındaki kız çocuğuna, kuşları gösterdiği sırada Çocuğa Cinsel İstismarda ve Saldırıda bulunmuştu.

