Çocuğa çarpıp kaçtı, havalimanında yakalandı

Lefkoşa’da aşırı alkollü şekilde araç kullanan Süleyman Şengönüller, yolu yaya olarak geçmekte olan 14 yaşındaki çocuğa çarpıp olay yerinden kaçtı. Çocuk ağır yaralanırken, sürücü Şengönüller, havalimanından yurt dışına çıkış yapacağı sırada tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 01.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde plakası meçhul araç sürücüsü, dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi yol kavşağını geçip yolun sağında bulunan Turgay Ersalıcı Oto Galeri önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak geçmekte olan 14 yaşındaki Sabit Arda Yangın’a çarpıp olay yerinden kaçtı.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Sabit Arda Yangın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu kazaya methaldar aracın plakasının JM 843 plakalı araç, sürücüsünün ise 30 yaşındaki Süleyman Şengönüller olduğu tespit edildi ve söz konusu şahıs Havalimanından yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Adı edilenin yapılan alkol testinde, kaza esnasında 179 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

