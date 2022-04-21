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Cezası 7 yıl daha yükseltildi

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Mağusa'da 2013 yılında Ahmet Aybak’ı zehirleyerek öldüren ve 25 yıl hapis cezasına mahkûm edilen İbrahim Maraşlı, cezada indirim umuduyla istinafa gitti ancak cezası 32 yıla yükseltildi

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Cezası 7 yıl daha yükseltildi

 
 
Mağusa'da 2013 yılı Aralık ayında Ahmet Aybak’ı zehirleyerek öldürüp, sahile gömmekten yargılanıp 25 yıl hapis cezasına mahkûm edilen İbrahim Maraşlı, istinaf mahkemesinden beraat beklerken cezası 32 yıla yükseltildi. Davada feri fail suçundan 3 yıl hapsi cezası alan Mustafa İlhan Tuncay'ın istinaf kararı okundu.
KKTC Başsavcılığı, alt mahkemenin Maraşlı ve Tuncay’ın Taammüden adam öldürme suçundan mahkûm etmemekle hatalı olduğu ve cezanın alenen az olduğuna ilişkin istinaf dosyalamıştı. İstinaf Mahkemesi, KKTC Başsavcılığı’nın İbrahim Maraşlı ile ilgili dosyaladığı istinafı kabul ederken, Tuncay’la ilgili alt mahkemenin kararını onadı.
İstinaf kararı dün, Yargıtay Ceza olarak oturum yapan Gülden Çiftçioğlu’nun başkanlığında, Bertan Özerdağ ve Beril Çağdal’dan oluşan Yüksek Mahkeme heyetinin huzurunda görüşüldü ve heyet sanık İbrahim Maraşlı’yı Taammüden adam öldürme suçundan mahkûm edip, alt mahkemenin verdiği 25 yıl hapis cezasını iptal etti ve 32 yıl hapis cezası ile değiştirirken, sanık Mustafa İlhan Tuncay'ın alt mahkeme tarafından almış olduğu cezayı da onadı.
 
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