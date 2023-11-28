Cezaevinde tecavüze 18’er yıl hapis

Merkezi Cezaevinde yargılanmayı bekleyen 21 yaşındaki zanlıya koğuşta tecavüz ettikleri gerekçesiyle yargılanan 4 sanıktan İbrahim Uçar ve Hasan Takımcılar, 18’er yıl hapse mahkum edildi

Merkezi Cezaevinde yargılanmayı bekleyen 21 yaşındaki zanlıya koğuşta tecavüz ettikleri gerekçesiyle yargılanan 4 sanıktan İbrahim Uçar ve Hasan Takımcılar hakkındaki dava karara bağlandı.

Sanıklar 18’er yıl hapse mahkûm edilirken, aynı suçla yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen A.G: ve İ.T.’nin ise duruşmaları devam ediyor.

Yargıç, 10 Şubat 2023 tarihinde Merkezi Cezaevi tutuklu 4 sanığın C-2 koğuşu içerisindeki yatak odasında hükümsüz tutuklu olarak bulunan T.B.’yi ciddi bir şekilde darp ettikten sonra cinsel tecavüzde bulunduklarını ve müştekiye hitaben bu olaydan dolayı şikayetçi olursa kendisini öldüreceklerini söyleyip şiddet tehdidinde bulunduklarını anımsattı.

Yargıç, sanıklardan İbrahim Uçar ve A.G.’nin bir gün sonra T.B.’ye ikinci kez cinsel tecavüzde bulunduklarını belirtti.

Yargıç, müştekinin 11 Şubat’ta ilk şikayetini orada görevli olan gardiyanlara ilettiğini, aynı tarihte Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan doktor kontrollerinde anüsünde yırtık ve kanama olduğunun vahim ve bedensel zarara uğradığının tespit edildiğini kaydetti.

Yargıç, diğer sanıkların davalarını kabul etmediğine ve yargı sürecinin devam ettiğine vurgu yaparken, İbrahim Uçar ve Hasan Takımcılar’ın suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

Yargıç, sanıklar İbrahim Uçar ve Hasan Takımcılar’ın birçok kez çeşitli suçlardan cezaevine girdiklerini belirtti.

Yargıç, sanıkların son olarak yargılanmak üzere cezaevinde bekledikleri süre içerisinde tecavüz suçu işlediklerinin altını çizdi.

Yargıç, cinsel tecavüz suçlarının arttığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıç, sanıkların tecavüz suçunu iki kez işlemiş olmasını aleyhlerine değerlendirdiklerini kaydetti.

Yargıç, sanıkların pişman olup, adaletin erken tecellisine katkıda bulunmalarını, genç suçlu olmalarını lehlerine değerlendirdiklerini söyleyerek, sanıkları 18’er yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

