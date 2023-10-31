Cezaevinde kavga eden iki mahkumdan birinin çenesi kırıldı

Merkezi Cezaevi'nde, iki mahkum arasında yaşanan tartışma sonucu H.K.(E-36), M.Y.’nin (E-31) çene kemiğini kırdı.

Polis bültenine göre, Minareliköy'deki Merkezi Cezaevi'nde dün saat 15.00’te iki mahkum arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında çene kemiği kırılan M.Y. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.



Lefkoşa’da araçtan hırsızlık



Lefkoşa’da bir araç park yerindeki araçtan Airpods Pro marka kulaklık çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-30), E.Ö.(E-27) ve E.Y.(K-23) tutuklandı.

Olay 27-28 Ekim tarihleri arasında meydana gelmişti.





Yayla köyünde sosyal medya hesabında 2 ölü ova tavşanı içeren görsel paylaşan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı



Yayla köyünde, L.T.’nin (E-39) kendisine ait Facebook sosyal medya hesabı üzerinden, her av günü için ilgili yasada belirtilen avlanabilecek yasal sayının üzerinde (2 ova tavşanı) ölü av hayvanı içeren görsel paylaştığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

