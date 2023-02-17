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Cezaevinde darp, tehdit ve tecavüz

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Cezaevinde tutuklu bulunan İbrahim Uçar, Hasan Takımcılar, Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar, hükümsüz tutuklu olarak bir kişiyi önce darp etti ardından tecavüzde bulunarak ölümle tehdit etti

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Cezaevinde darp, tehdit ve tecavüz
Cezaevinde meydana gelen Cinsel Tecavüz, Vahim Zarar, Şiddet Tehdidi, Ciddi Darp ve Darp suçlarından tutuklanan zanlılar İbrahim Uçar, Hasan Takımcılar, Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı.
Polis, huzurda bulunan zanlıların Cinsel Tecavüz, Vahim Zarar, Şiddet Tehdidi, Ciddi Darp Ve Darp suçlarından methalder olduklarını belirtti.
Polis, 10.02.2023 tarihinde 22:00-24:00 saatleri arasında Merkezi Cezaevi Minareliköy Lefkoşa da, tutuklu bulunan zanlı 1 İbrahim Uçar, zanlı-2- Hasan Takımcılar, zanlı 3 Aydın Güner ve zanlı 4 İbrahim Takımcılar’ın, C-2 koğuşu içerisindeki yatak odasında hükümsüz tutuklu olarak bulunan isminin baş harfleri T.B.’ye elleri ve ayakları ile vurup ciddi bir şekilde darp ettikten sonra cinsel tecavüzde bulunduklarını ve müştekiye hitaben bu olaydan dolayı şikayetçi olursa kendisini öldüreceklerini söyleyip şiddet tehdidinde bulunduklarını anlattı.
Polis, 11.02.2023 tarihinde saat 10:00 raddelerinde İbrahim Uçar ve Aydın Güner’in, müştekiye yine cinsel tecavüzde bulunduklarını belirtti.
Polis, aynı tarihte müştekinin ilk şikayetini orada görevli olan gardiyanlara ilettiğini söyleyerek, aynı tarihte müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan doktor kontrollerinde anüsünde yırtık ve kanama olduğu vahim ve bedensel zarara uğradığının tespit edilerek müştekiden svap örneği alındığını anlattı.
Polis, aynı tarihte zanlıların giymekte olduğu kıyafetlerin emare olarak alındığını ve 15.02.2023 tarihinde zanlılardan kan örneklerinin DNA testine yollanmak üzere alındığını belirtti.
Polis, zanlıların etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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