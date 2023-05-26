Cezaevi firarisi bu kez hırsızlıktan yakalandı

Lefkoşa’da Yusuf Çocuk LTD’den toplam değeri 18 bin TL olan 8 adet çelik jant çalan Süleyman Yılkar tutuklandı. Zanlı Yılkar’ın beş yıl önce tutuklu olduğu Merkezi Cezaevi’nden firar ettiği ortaya çıktı



Lefkoşa’da Yusuf Çocuk LTD. isimli işyerinden çalınan araba jantları meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 50 yaşındaki zanlı Süleyman Yılkar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Süleyman Yılkar’ın Sirkat meselesinden methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 13.05.2023 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa'da, faaliyet gösteren Yusuf Çocuk LTD. isimli iş yerine ait markası meçhul toplam değeri 18.000 TL olan 8 adet çelik jant konu iş yerinin avlusunun yan kısmından sirkat edildiğini anlattı.

Polis, zanlının 22.05.2023 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, kamera kayıtlarının inceleneceğini ve bahse konu sirkat edilen çelik jantların henüz tespit edilemeyip arandığını söyledi.

Polis, zanlının sözlü beyanlarında tutarsızlıklar olduğunu beyanlarının araştırılması gerektiğini anlattı.

Polis, bu aşamada zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edeceği kuvvetle muhtemel olduğundan 8 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

5 YIL ÖNCE CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞTİ

Öte yandan zanlı Süleyman Yılkar, Merkezi Cezaevinden Şubat 2018 tarihinde firar ederek Güney Kıbrıs’a kaçmış ve BM Askerleri tarafından Beyarmudu bölgesinden Kuzey Kıbrıs’a teslim edilmişti.

Süleyman Yılkar, 7 Şubat 2018 tarihinde saat 19.15 raddelerinde Lefkoşa'da Merkezi Cezaevinden firar etmişti.

Cezaevi ziyaretçi giriş kapısı yanındaki çöplükte çöp boşaltmak için bulunan tutuklu Süleyman YIlkar, cezaevinin dış avlusunu çevreleyen yaklaşık 2 metrelik tellerden atlayıp kaçmıştı.

Zanlı, 2 Nisan tarihinde BM Askerleri tarafından Beyarmudu bölgesinden Kuzey Kıbrıs’a teslim edilmişti.

