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Cephanelik gibi bina

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Güvercinlik’te bir binada el bombası, 467 canlı mermi, 11 GKRY menşeili av tüfeği fişeği, 23 patlayıcı torpil, 494 hava tüfeği saçması ve 15 adet eski eser ele geçirildi

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Cephanelik gibi bina
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Güvercinlik’te önceki gün 35 yaşındaki isminin baş harfleri M.A’nın kullanımında bulunan binada polis tarafından yapılan aramada, bir el bombası, muhtelif ebatlarda 467 canlı mermi, 46 boş kovan, 11 GKRY menşeili av tüfeği fişeği, 23 patlayıcı torpil, 494 hava tüfeği saçması ve 15 çeşitli boy ve ebatlarda eski eser olduğuna inanılan çömlek tespit edilerek emare olarak alındı.
Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi.
 
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