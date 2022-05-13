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Çembere daldı!

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Haspolat kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, çember içerisine girip çemberde bulunan bordür taşlarına ve trafik levhasına çarptı

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Çembere daldı!

 
Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunda Haspolat kavşağı yakınlarında önceki gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza saat 22.30 sırlarında meydana geldi.
Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu boyunca, 69 yaşındaki Ali Sivri, 159 mlgr alkollü içki tesiri yönetimindeki NB 030 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan yeni çevre yolu yol kavşağındaki çembere geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çember içerisine girip çember içerisinde bulunan bordür taşlarına ve trafik levhasına çarpıp çember içerisinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
 

Haspolat Çemberinde meydana gelen kazada 69 yaşındaki Ali Sivri yaralandı
 
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