Çalıştığı şirketten 355 bin TL'lik kablo çaldı

Yılmazköy'de çalıştığı şirkete ait 355 bin 500 TL değerindeki yer altı kablolarını çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı

Mayıs 2023 – 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Yılmazköy'de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan olan 44 yaşındaki Mehmet Yıldırım’ın şirkete ait toplam 355 bin 500 TL değerindeki muhtelif ebatlardaki yer altı kablolarını çaldığı tespit edildi. Bahse konu kişi tutuklandı.

Çalıştığı iş yerine ait 355 bin 500 TL değerindeki yer altı kablolarını çalan Mehmet Yıldırım tutuklanarak, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlının müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının 2023 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında müstahdemi olduğu Yılmazköy’de faaliyet gösteren Kofalı Constructions Homes Ltd şirketine ait toplam değerleri 355 bin 500 TL olan çeşitli ebatlardaki yer altı kablolarını çaldığını söyledi.

Polis, zanlının çaldığı kabloları 27 Ağustos tarihinde Geçitköy’de faaliyet gösteren Yeşil Sadiye Ltd.hurdacılık isimli iş yerine satmak amacıyla götürdüğünü ifade etti.

Polis, zanlının çaldığı kabloların bir kısmının Lapta’da bulunarak, emare alındığını belirtti. Kabloların kalan kısmının halen arandığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis memuru, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlı hakkında talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.

