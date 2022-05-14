banner762
banner815
Nicosia Gruop Kıbrıs Kupası Finalinden Notlar
Nicosia Gruop Kıbrıs Kupası Finalinden Notlar
31 0
“Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli”
“Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli”
21 0
 
Hükümet krizi Kıb-Tek’i batırdı
Hükümet krizi Kıb-Tek’i batırdı
67 0
GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon
GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon
21 0
Ölümü yenme ihtimali doğdu
Ölümü yenme ihtimali doğdu
46 0
Yiyecek hırsızlığı da başladı
Yiyecek hırsızlığı da başladı
89 0
Kupada da şampiyonlar değişmedi
Kupada da şampiyonlar değişmedi
35 0
banner797
banner794

“Bu sefer kafana kurşun sıkılacak”

banner476

Lefkoşa’da Lapis Kuyumculuğun kurşunlanmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı. Polis, telefon hatlarındaki araştırmasında “Oğlunun dolandırdığı parayı vermiyordun son sözünü yaz bana aklın varsa öde yoksa bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak” şeklinde mesaj atıldığını ortaya çıkardı

banner825
“Bu sefer kafana kurşun sıkılacak”
 
 
Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu Ve Taşıma, Meskun Mahalde Ateş Açma Ve Kasti Hasar” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Bilal İçin mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, 22 Nisan 2022 tarihinde saat 05:00 raddelerinde Lefkoşa'da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Mahmut Uğurluşanlıtürk’ün yapmakta olduğu Lapis Kuyumculuk isimli işletmenin batıya bakan vitrin camına kimliği meçhul şahıs/lar tarafından henüz tespit edilemeyen ateşli silah ile bir el ateş edildiğini anlattı.
Polis, edilen ateş sonucu konu işletmeye ait 2 adet 180 cm x100 cm ebatlarındaki vitrin camları kırılarak hasar gördüğünü söyledi. Polis,  mesele ile ilgili olarak yapılan araştırmada konu ile ilgili olarak olayın akabine Mahmut Uğurluşanlıtürk’ün kullanımına bulunan gsm hattının kullanıcısı meçhul hat kullanıcısı “oğlunun dolandırdığı parayı vermiyordun son sözünü yaz bana aklın varsa öde yoksa bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak” içerikli mesaj atıldığını anlattı. Polis,  bahse konu telefon hattıyla ilgili yapılan araştırmada zanlının kullanımındaki hat ile görüşme detaylarının tespit edildiğini belirtti. Polis, akabinde zanlının aleyhinde 01.05.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza mahkemesinden derdest emri temin edilip, aranan şahıs ilan edildiğini söyledi. Polis,  zanlının 09.05.2022 tarihinde Havalimanından giriş yaptığı esnada tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının telefonu üzerinde halen inceleme devam etmekte olup bahse konu numaralar ile ilgili telefon dökümlerinin beklendiğini anlattı. Polis, bu aşamada zanlının mesele ile bağlantısının çıkması kuvvetle muhtemel olduğundan 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.