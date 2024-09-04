Bostancı Kapısı’nda gümrüksüz et tespit edildi

Bostancı Kara Geçiş Kapısı’nda yapılan kontrollerde, KKTC’ye geçiş yapan bir araçta gümrüksüz et ürünü tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün 21:00 sıralarında, A.L.L. (32) isimli kişinin kullanımındaki araçta gümrük memurları tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 200 kilogram ağırlığında kuzu ciğeri ve iç yağı bulundu. Tespit edilen malzemeler emare olarak alınırken, araç sürücüsü A.L.L. tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.