Birinin 7’nci, diğerinin 5’inci tutuklanması!

Hamitköy’de araçlarında toplam 264 kilo ağırlığında dana eti ele geçirilen Altan Karakuş ve Hüseyin Dağaşaner tutuklandı. Karakuş’un benzer suçtan daha önce 6 meselesi olduğu; 3’ünden para cezasına çarptırıldığı, 3 meseleden ise teminata bağlandığı, Dağaşaner’in ise benzer suçtan 4 meselesi olduğu ortaya çıktı

Hamitköy’de bir araçta 264 kilo ağırlığında dana eti ile muhtelif araba parçaları bulundu, iki kişi tutuklandı

Hamitköy’de Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından 42 yaşındaki Altan Karakuş ve 44 yaşındaki Hüseyin Dağaşaner’in araçlarında yapılan aramada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden KKTC’ye izinsiz olarak ithal edilen ve gümrüksüz olarak tasarrufunda bulunan 264 kilo ağırlığında dana eti ile muhtelif araba parçaları bulundu.

Önceki akşam saat 21.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıslar tutuklandı.

Altan Karakuş ile Hüseyin Dağaşaner tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, 29 Kasım 2023 tarihinde saat 21.25’te Hamitköy'de Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Altan Karakuş’a ait araç içerisinde yapılan aramada Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye gümrüksüz bir şekilde ithal edilen 201 kilo ağırlığında dana eti ele geçirildiğini söyledi. Polis, Hüseyin Dağaşaner’in aracında yapılan aramada 3 adet çöp poşeti içerisinde ülkeye gümrüksüz olarak getirilen 63 kilo dana eti bulunduğunu belirtti.

Polis, Altan Karakuş ve Hüseyin Dağaşaner’in suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Meseleye ilişkin 29 Kasım 2023 tarihinde her iki zanlının da kabul niteliğinde birer gönüllü ifade verdiklerini söyleyen Polis, Karakuş’un benzer suçtan daha önce 6 meselesi olduğunu; 3’ünden para cezasına çarptırıldığını, 3 meseleden ise teminata bağlandığını ve davalarının henüz görülmediğini belirtti. Polis memuru, zanlı Dağaşaner’in ise benzer suçtan 4 meselesi olduğunu açıkladı. Polis memuru, Karakuş’un kısa bir süre önce teminat emri değişikliği için başvuruda bulunduğunu, yurt dışı çıkış yasağı şartının geçici bir süre ile kaldırıldığını, bu süre içerisinde yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a birçok kez gidip geldiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlının tutuklandığı gün KKTC’de yasal olarak, güneye geçişinin gözüktüğünü ancak kendisinin ülkede yakalandığını, bu durumun zanlının yasal bir şekilde güneye gidip, yasa dışı bir şekilde ülkeye geldiğini gösterdiğini belirtti.

Polis memuru, zanlıların etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Karakuş’un yasa dışı yollardan kaçma ihtimali olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını, Dağaşaner’in ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı Karakuş’un 45 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç, Dağaşaner’in ise 30 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.



