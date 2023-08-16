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Bir kilo etin bedeli 15 gün hapis

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Lefkoşa’da çalıştığı marketten aldığı bir kilo eti ödemeden dükkandan çıkan zanlı Onur Alver, 15 gün süreyle cezaevine gönderildi

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Bir kilo etin bedeli 15 gün hapis
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Lefkoşa’da meydana gelen “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklanan Onur Alver dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Benli Market isimli iş yerinde kasap olarak çalışan zanlının 11 Ağustos 2023 tarihinde, bir kilo eti kasada ibraz etmeyerek ve ödemeye yapmayarak çaldığını söyledi. Polis, iş yerinden yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını ve evinde arama yapıldığını belirtti. Polis memuru, yapılan aramada çalınan etin pişirilmiş bir şekilde bulunarak, emare alındığını açıkladı. Polis memuru, zanlı hakkında “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.
Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, çalışma izninin sonlandırıldığını belirten Polis memuru, teminat talep etti.
Aktarılan olguları değerlendiren Yargıç, zanlıyı 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.
 
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