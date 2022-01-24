Bir haftada meydana gelen 61 kazada 10 kişi yaralandı bir kişi hayatını kaybetti

KKTC’de 17-23 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 61 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1’i ölüm, 9’u yaralanma ve 51’i de hasarla sonuçlanan kazalarda toplam 1 milyon 189 bin 195 TL'lik hasar meydana geldi.

Trafik kazalarının 6’sının süratli araç kullanmak, 37’sinin dikkatsiz sürüş yapmak, 3’ünün kavşakta durmamak, 3’ünün yakın takip ve 12’sinin de diğer etkenlerden kaynaklandığı kaydedildi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: “Lefkoşa 20, Gazimağusa 16, Girne 12, Güzelyurt 7, İskele 6”

773 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Aynı dönem içerisinde polis ekiplerince ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 5 bin 678 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 773 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat 138, tehlikeli sürüş 5, dikkatsiz sürüş 18, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 77, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 10, alkollü araç kullanmak 18, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak 94, emniyet kemersiz araç kullanmak 63, trafik levha ve işaretlerine uymamak 164, trafik ışıklarına uymamak 7, muayenesiz araç kullanmak 49, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 32, "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak 4, "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak 1, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak 1, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak 3, takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak 1 ve diğer suçlar 88.”