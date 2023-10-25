Bir günde 24 kaçak yakalandı

Polis, bir günde KKTC’de kaçak yaşayan çoğu Nijeryalı 24 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında ülkede 2106 yılından beridir kaçak yaşayanlar bile vardı

Kuzey Kıbrıs’ta ikamet izinsiz yaşayanların sayısında artış yaşanırken, Lefkoşa bölgesinde ve Alayköy’de gerçekleştirilen huzur operasyonunda çoğu Nijeryalı 24 kaçak yakalanarak, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesinde çıkarıldı. Mahkeme avlusu kaçaklarla dolarken, 3 polis memuru olguları aktardı.Polis, 23 Ekim 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da Öncü Sokak’ta bulunan bir apartman dairesine yapılan baskında 7 kişi tespit edildiğini söyledi.Polis, apartman dairesinde tespit edilen 21 yaşındaki Nijeryalı Chidera Miracle Okoye'nin 14 Aralık 2022 tarihinden itibaren 314 gün, 19 yaşındaki NijeryalıAderonke Adedekun’nun, 22 Ocak 2022 tarihinden itibaren 640 gün, 26 yaşındaki Nijeryalı Leonard Chibuzor Ikwuobodo’nun 29 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 878 gün, Abisola Kashifat Adebısı'run 22 Nisan 2022 tarihinden itibaren 545 gün, 26 yaşındaki Nijeryalı Nosakhare Roland’ın 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 329 gün, 22 yaşındaki Nijeryalı Jonathan Chigozie Okpe’nin 30 Eylül 2020 Tarihinden itibaren 1059 gün ve 26 yaşındaki Nijeryalı Kingsley Azubuike’nin 26 Nisan 2020 tarihinden itibaren 1276 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.Polis, Lefkoşa’da Şehit Rosu Caddesi üzerinde tespit edilen 27 yaşındaki Nijeryalı Franklin Nwosu’nun 28 Mart 2022 tarihinden itibaren 574 gün, 21 yaşındaki Pakistanlı Muhammed Ali’nin 22 Mart 2023 tarihinden itibaren 158 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı.Polis, Lefkoşa Devlet Hastanesine başvuran Abdul Akrem Victor’un 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 328 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Hacı Yusuf Sokak’ta tespit edilen 28 yaşındaki Nijeryalı Nicholas Aneke’nin 19 Mayıs 2021 tarihinden beri 888 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Polis, Lefkoşa’da Bolu Yolu Sokat’ta tespit edilen Plagnan Solomon’un ise 12 Şubat 2022 tarihinden beri 558 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti.HASPOLAT’TA 4 TUTUKLUPolis memuru, 23 Ekim 2023 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Haspolat’ta bulunan Zafer Caddesi üzerinde devriyede bulunan polis ekipleri tarafından kimlik kontrolü için durdurulan 25 yaşındaki Nijeryalı Emmanuel Osamudıameh’nin yapılan muhaceret kontrolünde 14 Mart 2016 tarihinden itibaren KKTC’de 2749 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının KKTC'ye ilk kez 14 Mart 2016 tarihinde 30 gün vize ite giriş yaptığını açıkladı. Zafer Sokak üzerinde kimlik kontrolü için durdurulan Muhammad Nisaar’ın ise yapılan muhaceret kontrolünde 14 Ocak 2023 tarihinden itibaren KKTC'de 282 gün ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, yine Haspolat’ta Cami Sokak No:5'de bulunan ikametgah içerisinde yapılan aramada Muhammad Imran isimli şahsa yapılan muhaceret kontrolünde 25 Temmuz 2023 tarihinden itibaren KKTC'de 90 gün ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, 51 yaşındaki Pakistanlı Muhammad İsak’ın yapılan muhaceret kontrolünde 27 Haziran 2023 tarihinden itibaren KKTC'de 119 gün izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.ALAYKÖY’DE 8 KAÇAKPolis memuru, 23 Ekim 2023 tarihinde 20:00-24:00 saatleri arasında Alayköy 'de 1.etap ve 2.etap sanayi sitesi içerisinde düzenlenen asayiş operasyonu kapsamında arama yapılan işçi yatı evlerinde KKTC'den ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 8 kişinin tutuklandığını söyledi. Polis, tutuklanan 8 kişiden Md.Shajan Gazi’nin (Bangladeş) 79 gün, Md. Vasek Billah’ın (Bangladeş) 37 gün, Muhammad Ali Mazhar Hussaın’in (Pakistan) 118 gün, Muhammad Asim’in (Pakistan) 2023 yılı Ağustos ayından itibaren, Muhammad Ehsan Tanver’in(Bangladeş) 2023 yılı 4 Temmuz'dan itibaren, Uzair Nısar’ın (Pakistan) 2023 yılı 15 Temmuz'dan itibaren, Kingsley Ogwuba’nın (Nijerya) 537 gün ve Muhammad Tayyab’ın (Pakistan) 1016 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti.Polis, zanlıların ülkede kaçak oldukları süre zarfında ne yaptıklarının, herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının ve ülkede kaçak olarak neden bulunduklarının araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.