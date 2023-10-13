Bir doktor 3 eczacı 3'er gün daha tutuklu kalacak

Sahte reçete soruşturması kapsamında dün tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarılan doktor ve eczacı G.K’ye 3’er gün tutukluluk verilirken, 9 Ekim’de tutuklanarak bugün yeniden mahkemeye çıkarılan eczacı K.D. ile eşi F.I.’ya 3’er gün daha tutukluluk verildi. 9 Ekim’de tutuklanarak bugün yeniden mahkemeye çıkarılan eczacı kalfası Z.P. ise teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Sahte reçete soruşturması kapsamında dün tutuklanan doktor ve eczacı G.K., 9 Ekim’de tutuklanan eczacı K.D. ile eşi F.I. ve eczacı kalfası Z.P. bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.



Doktor ile eczacı G.K.’ye 3’er gün tutukluluk verildi



İlk olarak dün tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarılan doktor ile eczacı G.K.’nin davası görüldü.

Davada, Polis Çavuşu Mehmet Mannaş, ocak – ağustos ayları arasında eczacı G.K.’nin Lefkoşa’daki eczanesinden Sosyal Sigortalar Dairesi’ne toplam 2 bin 537 reçete gönderildiğini, ağustos ayında gönderilen 313 reçeteden 18’inde sahteleme yapıldığının tespit edildiğini aktardı. Bahse konu eczanede dün yapılan aramada 109 adet küpürü kesilmiş ilaç bulunduğunu belirten Mannaş, bazı elektronik eşyaların ise incelenmek üzere emare olarak alındığını kaydetti. Mannaş, eczacı G.K.’nin “bazı ihtiyaçlı kişilere yardım için reçetelere ekleme ve doktorlara reçete başına 30 TL ödeme yaptığını” kabul ettiğini söyledi.

Mannaş, zanlıların tahkikata ve emarelere etki edebileceğine işaret ederek, 2 zanlı hakkında 3’er gün daha tutukluluk talep etti. Savcı Hasan Boşnak da zanlılar hakkında 3’er gün daha tutukluluk talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3’er gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.



Eczacı K.D. ile eşi F.I.’nın 3’er gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verildi



Ardından 9 Ekim’de tutuklanarak bugün yeniden mahkemeye çıkarılan eczacı K.D. ile eşi F.I.’nın davası görüldü.

Tahkikat memuru Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, eczacı K.D. ile eşi F.I.’ya ait Geçitkale ile Gönyeli’deki eczaneler ve ikametgâhlarında yapılan aramada bazı eşyaların incelenmek üzere emare olarak alındığını kaydetti. Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada 50 kişinin ifadesinin alındığını, 108 reçetenin incelendiğini ve 54’ünün sahte olduğunun tespit edildiğini aktaran Çiftçi, bunlardan 39’unun Geçitkale’deki eczanede, 15’inin ise Gönyeli’deki eczanede sahtelendiğini belirtti. Çiftçi, K.D.’nin ocak- ağustos ayları arasında 3 bin 275 reçeteyi tedavüle sürdüğünü ve bunların bin 416’sının doktor M.A.F., bin 310’unun doktor F.K. ve 503’ünün ise doktor İ.İ. tarafından yazıldığını kaydetti.

Çiftçi, zanlıların tahkikata ve emarelere etki edebileceğine işaret ederek, 2 zanlı hakkında 3’er gün daha tutukluluk talep etti. Savcı Hasan Boşnak da zanlılar hakkında 3’er gün daha tutukluluk talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3’er gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.



Eczacı kalfası teminatla serbest bırakıldı



Son olarak, eczacı K.D. ile eşi F.I.’ya ait Gönyeli’deki eczanede kalfa olarak çalışan Z.P.’nin davası görüldü.

Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, Z.P.’nin toplam 2 reçeteye kendi telefon numarasını yazarak Sosyal Sigortalar’dan kendisine mesaj gelmesini sağladığının tespit edildiğini anlattı. Z.P. ile ilgili tahkikatın tamamlandığını kaydeden Çiftçi, teminatla serbest bırakılmasını talep etti. Savcı da zanlının yurt dışına çıkış yasağı konarak teminata bağlanmasını istedi.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının davaları görüşülünceye kadar seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün polise ispat-ı vücut ile 1 kefilin 500 bin TL kefalet senedi ve 50 bin TL nakdi teminat şartı ile serbest kalmasına karar verdi.

