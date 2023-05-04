Bir anlık dikkatsizliğin acı sonu

Girne-Değirmenlik dağ yolunda aracıyla seyrederken sağ şeride geçen 35 yaşındaki Uğur Demirkol, karşıdan gelen minibüsle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Demirkol kurtarılamadı, 6 kişi yaralandı

Girne-Değirmenlik dağ yolunda önceki gece meydana gelen trafik kazasında 35 yaşındaki Uğur Demirkol hayatını kaybettiDemirhan’da sakin 35 yaşındaki Uğur Demirkol, saat 23.00 sıralarında, Girne-Değirmenlik dağ yolunda MY 870 plakalı salon araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve sağ şeride geçip, karşıdan gelen 37 yaşındaki Serhat Özen yönetimindeki TUJ 794 plakalı minibüse çarptı.Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve TUJ 794 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Valentina Oswald, Eduard Oswald, Julia Hofmeister, Arthur Hofmeister ve Naik Hofmeister Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Demirkol, daha sonra kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Diğer aracın sürücüsün tedavisi sürüyor.Araçta yolcu olarak bulanan 5 kişi ise ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu oldu.