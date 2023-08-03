Bir anda kül oldu

Büyükkonuk-Kaplıca anayolu üzerinde bugün öğle saatlerinde seyir halinde olan araçta yangın meydana geldi…
Hasan Mete İnançlı yönetimindeki NJ 783 plakalı salon araç seyir halindeyken alev aldı, araç çıkan yangında tamamen yandı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
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