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Başkasının yerine sınava giren kişi kaçak çıktı

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UKÜ’de yurt dışındaki bir öğrencinin yerine sınava giren ve yakalanan Afrika uyruklu kişinin, ülkede 349 gündür kaçak yaşadığı tespit edildi. Tutuklanan zanlı, arkadaşı ders çalışmadığı için onun yerine sınava girdiğini söyledi

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Başkasının yerine sınava giren kişi kaçak çıktı
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Demirhan’da meydana gelen “Evrak Sahteleme, Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarından tutuklanan Oladayo Olamide Olaleye mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, 6 Kasım 2023 Tarihinde saat 08:30 raddelerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Haspolat-Lefkoşa'da, Lefkoşa'da sakin Oladayo Olamide Olaleye’nin Turizm Araştırma Metotları sınavında Agboola Rafeal Babatunde’nin yerine imza atmak suretiyle başkasının kimliğine bürünerek söz konusu evrakı sahteleyerek Babatunde’nin yerine sınava girdiğini söyledi.
Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının önceki gün tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının imzaladığı yoklama listesi ve sınav kağıdının emare alındığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde arkadaşı ders çalışmadığı için onun yerine sınava girdiğini söylediğini ancak Babatunde’nin yurt dışında olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Polis, muhaceretten yapılan ilk kontrolde zanlının  29 Kasım 2022 tarihinden beri 349 gündür ülkede ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini ancak resmi kayıtları henüz temin edemediklerini söyledi.
Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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