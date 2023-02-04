Başıboş köpek kazaya neden oldu

Alayköy yolunda başıboş köpeğin yola atılması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 19.45 sıralarında, Alayköy yolu üzerinde, Muhammet Arsanca, yönetimindeki JU 855 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada başıboş köpeğin yola atılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak banket içerisinde bulunan ağaca çarptı.

Ağaca çarptıktan sonra kontrolsüzce tekrar yola giriş yapan Arsanca’nın yönetimindeki araç Alayköy istikametine doğru seyreden Hamza Berdan yönetimindeki MG 100 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan JU 855 plakalı araç sürücüsü Muhammet Arsanca’nın tedavisi sevk edildiği Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor.

