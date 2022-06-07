banner762
banner815
İtfaiyeden yangın uyarısı
İtfaiyeden yangın uyarısı
11 0
Hani havalar ısınınca fiyatlar düşecekti
Hani havalar ısınınca fiyatlar düşecekti
24 0
 
58 0
Belediyelerin tercihi de cimnastikçiler
Belediyelerin tercihi de cimnastikçiler
15 0
Güzelyurt bölgesi esnafları onur gecesinde buluştu
Güzelyurt bölgesi esnafları onur gecesinde buluştu
55 0
Yalova’da Altınkaya dönemi
Yalova’da Altınkaya dönemi
19 0
Yeniboğaziçi'nde yangın panik yarattı
Yeniboğaziçi'nde yangın panik yarattı
9 0
banner797
banner854

Banka çalışanı sahtecilikten tutuklandı

banner476

Universal Bankası çalışanı Yeliz Kulle, 1 milyon 225 sterlin ve 330 bin Euro’yu sermaye artırımı için TL’ye çevirdi ancak bu işlemi kurların daha yüksek olduğu günde yapmış gibi göstererek banka hissedarlarına 391 bin 243 TL avantaj sağlayıp sahte belge düzenledi

banner825
Banka çalışanı sahtecilikten tutuklandı
 
 
 
Universal Bankası’nın çalışanı zanlı Yeliz Kulle, evrakta sahtecilik yapıp banka hissedarlarına 391,243 TL avantaj sağladığı gerekçesiyle tutuklandı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Acaroğlu, olguları aktardı. Polis, 11.05.2020 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen sahte belge düzenleme ve 6/2017 sayılı bankacılık yasasının 50 maddesine aykırı hareket suçlarından methaldar olduğunu belirtti.
Polis, Zanlı Yeliz Kulle’nin Bölüm şefi olarak çalışmakta olduğu Universal Bank LTD'TE 11.05.2020 tarihinde yapmış olduğu 1 milyon 225 sterlin ve 330,000 Euro dövizi sermaye artırımı için TL’ye çevirdiğini ancak bu işlemi kurların daha yüksek olduğu 07.05.2020 tarihinde yapmış gibi göstererek banka hissedarlarına 391,243 TL avantaj sağlayıp bu işlemlerle ilgili dekont basmak suretiyle imzalayıp sahte belge düzenlediğini belirtti. Polis, yine zanlı Yeliz Kulle’nin banka işlemlerinin kayıt dışı bırakılmasında gerçek niteliklerine uygun düşmeyen bir şeklide muhasebeleştirerek bankacılık yasasının 73(9) fıkrasının ellinci maddesine aykırı hareket ettiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın henüz sonuçlanmamış olmasına rağmen zanlının soruşturmaya etki edemeyeceğini belirtip, KKTC vatandaşı olan zanlının ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 20 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 500’şer bin TL kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.