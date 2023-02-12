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Balkondan evine girmeye çalışırken düşerek öldü

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Balkondan evine girmeye çalışırken düşerek öldü
Lapta’da 54 yaşındaki Sergey Kazantsev dün balkondan evine girmeye çalışırken 6 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Lapta’da sakin Sergey Kazantsev (E-54) dün muhtemelen evinin anahtarı yanında olmadığı için merdiven basamaklarındaki balkondan, kendi balkonuna geçmeye çalıştığı esnada ayağının kayması sonucu 6.7 metre yükseklikten çakıl taşlı zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.
Kazantsev kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 10.30’da yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.
 
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