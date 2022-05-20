Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp etti

Mağusa’da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden İbrahim Turaç tutuklandı





Gazimağusa’da bir park alanı içerisinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ş.M ’yi vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp eden İbrahim Turaç tutuklandı.

Zanlı dün “ciddi darp” suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, getirinceye dek 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.

