Avukatlar tutuklu yargılanacak

Sahtekarlıkla para temini suçlarından yargılanan avukatlar Süleyman Kurtuluş ve Ferhat Kurtarıcıoğulları, cezaevine gönderildi

Girne’de 2017 yılında meydana gelen sahte Evrak Düzenleme, Sahte Evrakı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini suçlarından tutuklanan avukatlar Süleyman Kurtuluş ve Ferhat Kurtarıcıoğulları, Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edildi. Aleyhlerindeki suçlamaları reddeden iki zanlı avukat, tutuklu yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Zanlıların, başka avukatların imzalarını sahteleyerek dava dosyaladıkları ve söz konusu avukattan habersiz onun adına davalara girerek müşterilerden para aldıkları ortaya çıkmıştı.

